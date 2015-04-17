李克强视察工行和国开行 敦促银行加力支持实体经济--消息（更新版）

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路透北京4月17日 - 多位消息人士周五透露，中国总理李克强今日视察工商银行(601398.SS)(1398.HK)和国家开发银行，敦促银行加大对实体经济的支持力度。

消息人士表示，李克强视察工行时指出，银行要加大支持实体经济力度，扶持小微企业发展。

另有消息人士确认，李克强今日还视察了国开行总行，并听取该行领导工作汇报。

工行有关人士确认了上述消息；国开行则暂未联络到予以评论；国新办则不予置评。

经济稳增长压力增大，李克强此前曾多次表示要加大调控力度，保持经济在合理运行区间。周二，他在专家座谈会上称，中国经济下行压力还在持续加大，要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

此外，消息人士透露，陪同李克强视察的人员包括来自一行三会(央行、银监会、证监会和保监会）、财政部和发改委等部门的人员。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完）

(发稿 赵红梅/李贺/李铮；审校 张喜良/林高丽)

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