北京上海销售的象牙四分之一来源非法

2014年5月15日香港展示缴获的非法象牙并将其销毁。 REUTERS/Tyrone Siu

路透内罗毕12月9日 - “拯救大象”（Save the Elephants）及“阿斯皮诺基金会”（Aspinall Foundation）两家慈善组织周二发表一份报告称，中国北京和上海零售店销售的象牙中约有四分之一来自非法来源。

由于新兴富裕阶层的购买力飙升，亚洲地区尤其是中国对象牙的需求猛增，推动了非洲象遭非法杀害的案例增长。

一些野生动物团体估计，中国销售的象牙中有超过90%为非法来源。很多交易是秘密进行，并非经过店面销售。

在中国，象牙雕刻和销售是合法的，但要受到严格控制。中国只准许37家公司从事与象牙有关的工作，截至2013年只有145家零售店获准销售象牙。

然而，这份名为《中国面对的资源保护挑战》的报告称，北京和上海销售的数以千计的象牙产品中有26.5%是来自非法来源。

该报告的作者们访问了北京和上海销售大象和猛犸象象牙及其制品的303家零售店，称“很多正在从事相关生意的小商店没有销售象牙产品的执照。”

他们发现，随着中国买家的需求攀升，自2010年以来，象牙的价格已经涨了两倍。

在北京，1-5公斤重的象牙价格从2010年的每公斤750美元涨到2014年的每公斤2,100美元。

根据濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）,中国政府过去曾承诺协助终结非洲地区大象的杀戮。在2012年，非洲约有2.2万头大象遭非法猎杀。

CITES于1989年禁止象牙的贸易，但后来允许限量买卖。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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