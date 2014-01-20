石家庄“毒饺子”案宣判 被告被判无期

路透北京1月20日 -新华社报道称，河北省石家庄市中级人民法院周一对石家庄“毒饺子”案作出一审判决，以投放危险物质罪判处被告人吕月庭无期徒刑。

报道称，石家庄市中级人民法院认为，被告人吕月庭为引起厂方重视，达到提高工资、福利待遇的目的，向天洋食品厂生产的食品中投放甲胺磷剧毒农药。2007年10月至12月间，吕月庭使用一支20毫升注射器，先后三次进入冷库向多箱速冻饺子内注射甲胺磷。

被注射甲胺磷的饺子销往日本和中国等地，有13人食用后身体受到不同程度损伤，包括四名中国人和九名日本人。

报道还称，日本驻华使馆官员旁听了此案的宣判。

据新华社报道，2010年3月初，吕月庭被警方带走。在2013年7月的一次审理中，吕月庭认罪并称对因他受损伤的人感到抱歉。（完）

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