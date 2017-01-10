中国出于安全考虑 暂不受理审批精灵宝可梦Go等类型游戏

路透香港1月10日 - 任天堂(7974.T)热门手游“精灵宝可梦Go(Pokemon Go)”及其它增强现实技术(AR)的游戏不太可能在短时间内登陆中国市场。

中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(简称：中国音数协游戏工委)称，出于对国家安全与人民生命财产安全的高度负责，目前中国国家新闻出版广电总局业务主管部门正在与国家有关部门协调，组织开展安全评估，一旦形成评估意见，将及时向社会公布。

中国音数协游戏工委还称，在此之前，国家新闻出版广电总局暂不受理审批此类型游戏，建议国内游戏企业在研发、引进、运营此类型游戏时审慎考虑。

精灵宝可梦Go由美国Niantic开发，去年发布后便风靡全球。中国是全球最大的智能手机和网络游戏市场。

精灵宝可梦GO是利用智能手机的相机功能，让玩家模拟在现实世界中搜寻并捕捉宝可梦卡通角色。

但该游戏也因引发道路交通事故而受到诟病，有些甚至是涉及到沉迷其中的玩家的致命事故。此外，对于这款地理定位应用的数据隐私担忧也引发争议。

由于不在工作时段内，Niantic的代表没有立即回复寻求置评的电邮。(完)