中国国务院免去郭利根银监会副主席、周延礼保监会副主席职务

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京9月14日 - 中国政府网周三发布公告称，免去郭利根的中国银行业监督管理委员会副主席职务；免去周延礼的中国保险监督管理委员会副主席职务。
中国政府网网站发布国务院任免国家工作人员的公告并称，免去许达哲的工业和信息化部副部长、国家航天局局长、国家原子能机构主任、国家国防科技工业局局长职务。
银监会网站资料显示，郭利根生于1955年，2003年7月前在央行任职，之后先后担任银监会人事部主任、主席助理，并于2005年12月担任银监会副主席。
保监会网站资料显示，周延礼生于1956年，自1998年11月就任保监会财产保险监管部主要负责人，并于2005年8月担任保监会副主席。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。