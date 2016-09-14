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时事要闻 | 2016年 9月 14日 星期三 11:02 BJT

中国国务院免去郭利根银监会副主席、周延礼保监会副主席职务

路透北京9月14日 - 中国政府网周三发布公告称，免去郭利根的中国银行业监督管理委员会副主席职务；免去周延礼的中国保险监督管理委员会副主席职务。

中国政府网网站发布国务院任免国家工作人员的公告并称，免去许达哲的工业和信息化部副部长、国家航天局局长、国家原子能机构主任、国家国防科技工业局局长职务。

银监会网站资料显示，郭利根生于1955年，2003年7月前在央行任职，之后先后担任银监会人事部主任、主席助理，并于2005年12月担任银监会副主席。

保监会网站资料显示，周延礼生于1956年，自1998年11月就任保监会财产保险监管部主要负责人，并于2005年8月担任保监会副主席。（完）

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(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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