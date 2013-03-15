李克强当选中国国务院总理 范长龙和许其亮为中央军委副主席

路透北京3月15日 - 中国全国人大会议周五决议通过任命李克强为国务院总理，范长龙和许其亮为中央军委副主席。

李克强，58岁，出生于1955年7月。在担任国务院副总理期间，他多次提到推进城镇化。城镇化已被中央定调为中国扩内需的最大潜力所在，但具体如何推进还未有明确指导文件出台。

他在去年10月份的讲话中提到，要以改革创新推动结构调整和经济转型。改革已进入攻坚阶段和深水区，涉及更深层次利益格局调整，实施难度也更大，必须以更大决心和勇气推进重点领域和关键环节改革，进一步深化财税、企业、金融、价格、收入分配等项改革。

昨日全国人大会议决议通过习近平正式当选为中国国家主席和中央军事委员会主席，李源潮当选中国国家副主席。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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