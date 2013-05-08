中国改革顶层设计和“摸着石头过河”同样重要--巴克莱

路透北京5月8日 - 本周一的中国国务院常务工作会议列出2013年改革重点领域，对此投资银行巴克莱认为，很多地方并未明确操作细节，当前阶段顶层设计和“摸着石头过河”的方法同样重要。

该投行认为，金融领域的自由化仍然是今年有待观察的对象，财政改革应该会加快，至于户籍制度改革仍将是渐进的过程。

“精心选择的改革内容、措辞和次序表明新一届政府充分认识到了公众的不满情绪以及改革的迫切性和重点，开始着手务实推进改革。”巴克莱在最新研究报告中称，“在当前阶段，顶层设计和‘摸着石头过河’的方法同样重要。”

国务院是次会议确定了行政体制、财税、金融、投融资、价格、民生、统筹城乡、农业农村、科技等九大重点领域。巴克莱认为，金融领域的自由化仍然是今年有待观察的对象，而随着新财政部长楼继伟的上任，财政改革--在此关头可能更为重要--也应该会加快。

该投行预计，未来将提出的人民币资本项目可兑换操作方案中，预计会建议在2015年实现基本可兑换，2020年实现完全可兑换。

而鉴于人民币汇率中间价将继续由央行管制，因此提高利率和汇率灵活性未必意味着人民币将快速升值。“考虑到中国经济温和的增长前景、美元的走强和日元的走弱，我们维持2013年人民币将对美元升值2%的预测。”报告称。

至于城镇化问题，巴克莱认为，3月“两会”结束后，国务院总理李克强在论及城镇化进程时似乎更加保守。“随着中央与地方关系的进一步厘清以及养老金改革和土地改革期的继续，户籍制度改革仍将是渐进的过程。”报告称。

中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。 (完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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