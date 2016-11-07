中国全国人大免去楼继伟财政部长职务 任肖捷为财长

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京11月7日 - 新华视点报道称，十二届全国人大常委会周一免去了现年66岁的楼继伟的财政部部长职务，任命现年59岁的肖捷为财政部部长。
同时还免去耿惠昌的国家安全部部长职务、李立国的民政部部长职务、黄树贤的监察部部长职务，任命陈文清为国家安全部部长、黄树贤为民政部部长。
肖捷1957年6月出生，2007年8月至2013年3月，国家税务总局党组书记、局长；2013年3月至今任国务院副秘书长（负责国务院办公厅常务工作，正部长级）。是中共第十七届、十八届中央委员。
楼继伟1950年12月生，曾任中国投资有限责任公司党委书记、董事长兼首席执行官。中央汇金投资有限责任公司党委书记、董事长。2013年3月任财政部部长、党组书记。中共第十七届中央委员会候补委员、第十八届中央委员会委员，中共第十六届中央纪律检查委员会委员。
中国国务院总理李克强在11月2日至9日访问吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、拉脱维亚、俄罗斯，并出席上合组织成员国政府首脑理事会第15次会议、第五次中国—中东欧国家领导人会晤等国际会议。楼继伟亦在陪同之列。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)