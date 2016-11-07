中国全国人大免去楼继伟财政部长职务 任肖捷为财长

路透北京11月7日 - 新华视点报道称，十二届全国人大常委会周一免去了现年66岁的楼继伟的财政部部长职务，任命现年59岁的肖捷为财政部部长。

同时还免去耿惠昌的国家安全部部长职务、李立国的民政部部长职务、黄树贤的监察部部长职务，任命陈文清为国家安全部部长、黄树贤为民政部部长。

肖捷1957年6月出生，2007年8月至2013年3月，国家税务总局党组书记、局长；2013年3月至今任国务院副秘书长（负责国务院办公厅常务工作，正部长级）。是中共第十七届、十八届中央委员。

楼继伟1950年12月生，曾任中国投资有限责任公司党委书记、董事长兼首席执行官。中央汇金投资有限责任公司党委书记、董事长。2013年3月任财政部部长、党组书记。中共第十七届中央委员会候补委员、第十八届中央委员会委员，中共第十六届中央纪律检查委员会委员。

中国国务院总理李克强在11月2日至9日访问吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、拉脱维亚、俄罗斯，并出席上合组织成员国政府首脑理事会第15次会议、第五次中国—中东欧国家领导人会晤等国际会议。楼继伟亦在陪同之列。（完）