独家：中共新一届政治局常委人选初定--消息人士

路透北京10月19日电(记者 林洸耀/白宾)---消息人士称，中国三代领导人已就下一届中共中央政治局常委人选达成共识，其中包括金融改革家，但政治改革前景仍存在不确定性。

与中共高层领导关系密切的三名消息人士称，江泽民、胡锦涛和习近平初定七常委名单，将在下月举行的中共十八大上最终敲定。

消息人士表示，三人已就中共中央政治局常委人选名单达成共识。中央政治局常委是中国政治的最高决策机构。

新名单将把常委数量从原先的九人减少至七人。除习近平外，李克强是另外一位毫无悬念将进入常委名单的人。

消息人士称，缩编後的政治局常委更易于习近平推动亟需的改革。他们指出，名单还包括现任国务院副总理王岐山，但广东省委书记汪洋应不在其中。

据称，现年65岁的中央宣传部部长刘云山入选初定名单。

香港科技大学政治学家David Zweig认为，名单组成相当均衡，入选者认识到改革的必要性，不过政治改革步伐可能滞後于经济改革。他称，新常委班子会相当迅速地推行改革。

入选者可能还包括现年61岁的中央组织部部长李源潮、现年65岁的重庆市委书记张德江和现年65岁的天津市委书记张高丽。

要评估每个人的政治改革愿望存在难度。对他们来说，现阶段就此公开表态可能有风险，不过张高丽和王岐山是金融改革家，李源潮则在组织部内部进行了精英管理式改革。

匿名消息人士称，名单中多数人看来都与江泽民和胡锦涛关系紧密。

“这是胡锦涛、习近平和江泽民的共识，不过党内元老还有否决权。”一位消息人士表示。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌

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