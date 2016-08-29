陈全国出任新疆自治区党委书记 张春贤不再兼任另有任用--新华

路透北京8月29日 - 新华社周一报道称，中国中共中央决定，陈全国任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。 而张春贤不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用。

新华网人物库介绍称，2011年8月至2016年8月，陈全国任西藏自治区党委书记、西藏军区党委第一书记，此前曾历任河南省副省长、河南省委副书记、河北省委副书记和省长等职务。

张春贤在2010-2016年8月间任新疆维吾尔自治区党委书记一职，此前曾历任交通部部长、湖南省委书记等职务。

陈全国为十七届中央候补委员、十八届中央委员；张春贤为第十六届、十七届、十八届中央委员，十八届中央政治局委员。

新华社报道并称，李纪恒任内蒙古自治区党委委员、常委、书记，王君不再担任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务；李锦斌任安徽省委书记，王学军不再担任安徽省委书记、常委、委员职务。（完）