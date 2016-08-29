陈全国出任新疆自治区党委书记 张春贤不再兼任另有任用--新华

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透北京8月29日 - 新华社周一报道称，中国中共中央决定，陈全国任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。 而张春贤不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用。
新华网人物库介绍称，2011年8月至2016年8月，陈全国任西藏自治区党委书记、西藏军区党委第一书记，此前曾历任河南省副省长、河南省委副书记、河北省委副书记和省长等职务。
张春贤在2010-2016年8月间任新疆维吾尔自治区党委书记一职，此前曾历任交通部部长、湖南省委书记等职务。
陈全国为十七届中央候补委员、十八届中央委员；张春贤为第十六届、十七届、十八届中央委员，十八届中央政治局委员。
新华社报道并称，李纪恒任内蒙古自治区党委委员、常委、书记，王君不再担任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务；李锦斌任安徽省委书记，王学军不再担任安徽省委书记、常委、委员职务。（完）
(发稿 李子木；审校 李文科/乔艳红)
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