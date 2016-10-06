中国国台办指〞九二共识〞的政治基础不可动摇--新华

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透台北10月6日 - 中国国家通讯社--新华报导，中国国台办发言人安峰山周四指出，坚持一个中国原则的〞九二共识〞的政治基础不可动摇。
新华引述安峰山在回答记者提问时表示，大陆和台湾同属一个中国。我们维护国家主权和领土完整的意志坚如磐石，坚持体现一个中国原则的〞九二共识〞的政治基础不可动摇，反对任何形式〞台独〞分裂活动的立场坚定不移。
〞任何势力、任何人不要低估大陆十三亿多民意的坚定决心。〞安峰山说。
台湾近期在参与国际组织活动受阻，各方未排除这是来自中国的压力。台湾总统蔡英文本周接受华尔街日报的专访指出，在两岸关系上，她的〞承诺不变〞、〞善意也不变〞，但〞不会屈服在压力之下〞，也〞不会走到对抗的老路上去〞。
台湾总统府新闻稿也指出，两岸应尽快坐下来谈，找出一个双方都可以解决的办法，不希望在双方有意义地会谈时，受到政治框架的影响。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。