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时事要闻 | 2016年 10月 6日 星期四 11:41 BJT

中国国台办指〞九二共识〞的政治基础不可动摇--新华

路透台北10月6日 - 中国国家通讯社--新华报导，中国国台办发言人安峰山周四指出，坚持一个中国原则的〞九二共识〞的政治基础不可动摇。

新华引述安峰山在回答记者提问时表示，大陆和台湾同属一个中国。我们维护国家主权和领土完整的意志坚如磐石，坚持体现一个中国原则的〞九二共识〞的政治基础不可动摇，反对任何形式〞台独〞分裂活动的立场坚定不移。

〞任何势力、任何人不要低估大陆十三亿多民意的坚定决心。〞安峰山说。

台湾近期在参与国际组织活动受阻，各方未排除这是来自中国的压力。台湾总统蔡英文本周接受华尔街日报的专访指出，在两岸关系上，她的〞承诺不变〞、〞善意也不变〞，但〞不会屈服在压力之下〞，也〞不会走到对抗的老路上去〞。

台湾总统府新闻稿也指出，两岸应尽快坐下来谈，找出一个双方都可以解决的办法，不希望在双方有意义地会谈时，受到政治框架的影响。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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