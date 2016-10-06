中国国台办指〞九二共识〞的政治基础不可动摇--新华

新华引述安峰山在回答记者提问时表示，大陆和台湾同属一个中国。我们维护国家主权和领土完整的意志坚如磐石，坚持体现一个中国原则的〞九二共识〞的政治基础不可动摇，反对任何形式〞台独〞分裂活动的立场坚定不移。

台湾近期在参与国际组织活动受阻，各方未排除这是来自中国的压力。台湾总统蔡英文本周接受华尔街日报的专访指出，在两岸关系上，她的〞承诺不变〞、〞善意也不变〞，但〞不会屈服在压力之下〞，也〞不会走到对抗的老路上去〞。