中国官员考虑人民币与兹罗提可兑换--波兰机构

中国主要煤企呼吁政府再次限产--消息
路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
路透华沙8月30日电---波兰信息与外国投资局(PAIiIZ)在一份报告中称，上周访问波兰的中国官员提出了人民币与波兰货币兹罗提(Zloty)可兑换的前景，称这将有利於推动两国贸易。
中国的这种暗示不会对业已利用金融市场与中国合作夥伴进行交易的波兰企业造成实际影响，但却是中国推动人民币国际化、以便在未来某阶段实现完全可兑换的重要证据。
中国国务院一代表团上周抵达华沙，讨论波兰经济的私有化计划及中波进一步合作的前景。波兰希望成为中国在东欧的主要贸易合作夥伴。
波兰信息与外国投资局在报告中称：“中国代表团成员认为，引入人民币与兹罗提可兑换机制能够吸引中国企业和游客前来波兰。”
报告还称，波兰央行董事会成员安杰伊·拉奇科(Andrzej Raczko)表示，波兰央行愿意与中国就此问题举行会谈。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透上海2月22日 - 中国最大CDN（内容分发加速服务）运营商--网宿科技加速其全球产业布局。公司周二稍晚公告称，其以211亿日圆（折12.75亿元人民币）收购日本KDDI持有的CDNetworks Co（CDNW）公司97.82%股权；公司还拟收购一家俄罗斯CDN公司控股权。