中国警方在浙江等省查获3万多吨“毒凤爪”

习近平和特朗普通电话 并希望朝鲜半岛有关各方保持克制--CCTV
路透北京4月24日 - 中国中央电视台（CCTV）周一报道称，中国国家主席习近平与美国总统特朗普今日通电话，双方就朝鲜半岛局势交换了意见。习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。
路透上海8月26日 - 新华社报导称，中国警方在浙江等省破获10起涉及“毒凤爪”案件，刑事拘留38人，查获“毒凤爪”3万多吨，案值达3亿多元。
报导称，警方在江苏、安徽、河南、山东等地查获九家“毒凤爪”企业。这些厂家在加工凤爪时加入了化工原料双氧水。
浙江警方在微博中称，成功“拦截”全国35条“毒凤爪”销售网络。仍有11名嫌疑人在逃。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。