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时事要闻 | 2014年 8月 26日 星期二 18:11 BJT

中国警方在浙江等省查获3万多吨“毒凤爪”

路透上海8月26日 - 新华社报导称，中国警方在浙江等省破获10起涉及“毒凤爪”案件，刑事拘留38人，查获“毒凤爪”3万多吨，案值达3亿多元。

报导称，警方在江苏、安徽、河南、山东等地查获九家“毒凤爪”企业。这些厂家在加工凤爪时加入了化工原料双氧水。

浙江警方在微博中称，成功“拦截”全国35条“毒凤爪”销售网络。仍有11名嫌疑人在逃。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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