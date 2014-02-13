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时事要闻 | 2014年 2月 13日 星期四 10:23 BJT

中国通报多起政法干警违纪违法案件

路透北京2月12日 - 中国官方媒体报道称，中央政法委公开通报10起政法干警违纪违法典型案件。

被通报的案件包括山东省民警颜斌酒后驾车案，以及湖北省法官张军多次与律师王某发生不正当两性关系并收受下级法院礼金等。

报道援引中央政法委的说法称，各级政法机关必须对违纪违法行为零容忍。

中央政法委还表示，将不定期集中公布已查处的干警违纪违法典型案件，欢迎公众监督。

报道援引中国社会科学院研究员周汉华的说法表示：“政法干警一旦发生违纪违法和腐败行为，往往属于知法犯法，社会危害性更大。”

周汉华表示，执法司法人员违纪违法会对政府的形象和司法机关公信力带来巨大伤害。（完）

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