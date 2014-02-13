中国通报多起政法干警违纪违法案件

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透北京2月12日 - 中国官方媒体报道称，中央政法委公开通报10起政法干警违纪违法典型案件。
被通报的案件包括山东省民警颜斌酒后驾车案，以及湖北省法官张军多次与律师王某发生不正当两性关系并收受下级法院礼金等。
报道援引中央政法委的说法称，各级政法机关必须对违纪违法行为零容忍。
中央政法委还表示，将不定期集中公布已查处的干警违纪违法典型案件，欢迎公众监督。
报道援引中国社会科学院研究员周汉华的说法表示：“政法干警一旦发生违纪违法和腐败行为，往往属于知法犯法，社会危害性更大。”
周汉华表示，执法司法人员违纪违法会对政府的形象和司法机关公信力带来巨大伤害。（完）
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。