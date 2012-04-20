《信报》：中国调控政策不变 适度放宽银根可期

（4月20日社评）

昨日港股未有追随上日美股下跌,其中一个主因,是中国新华社报导,央行有关负责人表示,央行将继续实施稳健的货币政策,综合采取有效措施,适时适度预调微调,引导货币信贷平稳适度增长,保持银行体系流动性于合理水平,支持国民经济平稳较快增长.自去年12月和今年2月央行相继下调存准率0.5%後,市场一直揣测中央会陆续放宽银根,以下调存准率甚或减息刺激经济,但一直只闻楼梯响,至今几近两个月,仍未见真章.如今再有报导中国货币政策将会适时适度放松,加上日前韩国央行表示未来3个月会购入3亿美元中国股票的报导,遂再勾起市场一片憧憬,刺激中国和香港股市上升.不过,历史不会简单重复.如果市场盼望中央会一如既往,每当经济放缓,便会以财政政策或货币政策,投入大量资金刺激经济,肯定大错特错,因为在美国QE3随时出笼、欧债危机再度恶化,以及进出口贸易持续收缩的情况下,中央的首要经济任务是调控经济,尤其是全国房地产价格的上涨,避免经济硬着陆.

由是观之,央行在短期内减息的机会其实不大,只会因应实际需要,通过适时下调存准率,逆回购操作和停发央票,变相向市场注入流动性,支持国民经济实现平稳较快发展.另一方面,为了实现以内需拉动中国经济增长的政策,两会後国务院总理温家宝一再重申中国经济一定要实行经济改革,包括汇率和利率逐步市场化,着眼点不单在於人民币国际化,更要改善内地长期存在的劳动力收入、居民可支配收入和居民消费“三低”的问题.近年通过税收政策、扶农政策和提高最低工资,中国城乡居民人均可支配收入实际增长已经加快.若能持续下去,中国以内需拉动经济增长的政策便可望成功.

昨天西班牙标售25亿4,000万欧罗2年期和10年期国债,市场反应理想,而法国亦成功出售80亿欧罗国债,刺激欧洲股市向好,加上美国企业陆续公布业绩,短期内不虞大幅下调,相信有助港股持续反弹.只是资金依然不足,成交始终薄弱,乾升後相信仍有下调的风险,投资者不宜过分乐观进取.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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