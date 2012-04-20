《信报》：中国调控政策不变 适度放宽银根可期

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（4月20日社评）
昨日港股未有追随上日美股下跌,其中一个主因,是中国新华社报导,央行有关负责人表示,央行将继续实施稳健的货币政策,综合采取有效措施,适时适度预调微调,引导货币信贷平稳适度增长,保持银行体系流动性于合理水平,支持国民经济平稳较快增长.自去年12月和今年2月央行相继下调存准率0.5%後,市场一直揣测中央会陆续放宽银根,以下调存准率甚或减息刺激经济,但一直只闻楼梯响,至今几近两个月,仍未见真章.如今再有报导中国货币政策将会适时适度放松,加上日前韩国央行表示未来3个月会购入3亿美元中国股票的报导,遂再勾起市场一片憧憬,刺激中国和香港股市上升.不过,历史不会简单重复.如果市场盼望中央会一如既往,每当经济放缓,便会以财政政策或货币政策,投入大量资金刺激经济,肯定大错特错,因为在美国QE3随时出笼、欧债危机再度恶化,以及进出口贸易持续收缩的情况下,中央的首要经济任务是调控经济,尤其是全国房地产价格的上涨,避免经济硬着陆.
由是观之,央行在短期内减息的机会其实不大,只会因应实际需要,通过适时下调存准率,逆回购操作和停发央票,变相向市场注入流动性,支持国民经济实现平稳较快发展.另一方面,为了实现以内需拉动中国经济增长的政策,两会後国务院总理温家宝一再重申中国经济一定要实行经济改革,包括汇率和利率逐步市场化,着眼点不单在於人民币国际化,更要改善内地长期存在的劳动力收入、居民可支配收入和居民消费“三低”的问题.近年通过税收政策、扶农政策和提高最低工资,中国城乡居民人均可支配收入实际增长已经加快.若能持续下去,中国以内需拉动经济增长的政策便可望成功.
昨天西班牙标售25亿4,000万欧罗2年期和10年期国债,市场反应理想,而法国亦成功出售80亿欧罗国债,刺激欧洲股市向好,加上美国企业陆续公布业绩,短期内不虞大幅下调,相信有助港股持续反弹.只是资金依然不足,成交始终薄弱,乾升後相信仍有下调的风险,投资者不宜过分乐观进取.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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