中国国务院将对政策措施落实情况开展第一次全面督查

路透上海6月7日 - 时至年中，中国最高决策层正在加力检视改革推进成效。国务院周六发布通知，决定派出督查组，对政策措施落实情况，开展新一届政府成立以来的第一次全面督查。

刊登在中国政府网上的通知称，这次督查的主要内容是：政府工作报告部署的2014年重点工作，和去年下半年以来国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生各项政策措施落实情况。

重点督查内容包括取消和下放行政审批事项、推进简政放权；加快棚户区改造、加大保障性安居工程建设力度；深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设；加快城市基础设施建设等19个方面。

国务院指出，必须看到，不少政策措施落实的力度不到位、效果不明显，没有充分发挥对经济稳定增长和转型升级应有的促进作用。

通知称，此次督查目的力求打通国务院决策部署和出台政策措施贯彻落实的“最先一公里”和“最后一公里”，力破“中梗阻”，推动各项政策措施尽快落到实处、取得实效，夯实经济稳中向好的基础，使经济运行保持在合理区间，确保实现全年经济社会发展预期目标。

对于政策措施落实不力的，实施责任追究，严肃问责，依法依规进行诫勉约谈、通报批评甚至给予行政处分。督查要动真格，做到不尽责就问责，要力戒“只要不出事、宁愿不做事”的为官不为和“不求过得硬、只求过得去”的敷衍了事。

此次督查，将以国务院名义组成八个督查组。总体进度安排是：6月25日前，各地区各部门开展自查并向国务院上报自查报告；6月25日至7月5日，各督查组分赴国务院有关部门、单位和部分省（区、市）进行实地督查；7月10日前，各督查组将督查报告上报国务院。7月20日前，国务院听取各督查组汇报。

近期，国家主席习近平和总理李克强频频强调对改革措施“抓落实”。为应对经济下行压力，中国今年已出台一系列微刺激政策，包括加大铁路投资，简政放权继续给企业松绑，加大金融对实体经济支持等。（完）

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(发稿 林高丽; 审校 张喜良)

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