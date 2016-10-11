综述：对抗下行压力中国频出招 降杠杆抑房价旨在提振实体经济

作者 沈燕

路透北京10月11日 - 如果没有实体经济的支撑，数据再亮丽也难免有粉饰之嫌。今年以来中国经济整体表现乏善可陈，唯独房价却保持着高歌猛进，这也难免让外界对中国的经济数据产生疑虑。

当节节攀升的房价已然成为吸干实体资金的黑洞，并严重背离了年初楼市“去库存”的政策意图时，中国国庆长假期间（10月1日-7日）各地频频出台严厉楼市调控举措也就在意料之中。

与此同时，各部委力推的政府和社会资本合作(PPP)模式以及降杠杆等一系列政策也都鱼贯而出，昭显中国欲提振实体经济的决心。

“中国经济一直在合理区间平稳地运行，三季度延续上半年的发展势头，并出现积极变化，民间投资止跌回稳，总体来看中国经济好于预期。”中国总理李克强周二在中国-葡语国家经贸合作论坛第五届部长级会议开幕式上称。

他并表示，中国货币政策保持稳健，流动性合理充裕，中国经济总体杠杆率并不高，债务风险总体可控，触发债务风险的可能性很低，并将逐步降低非金融企业杠杆率，守住不发生系统性风险的底线；同时，采取有效举措确保房地产市场平稳健康发展。

中国上半年GDP（国内生产总值）同比增长6.7%，三季度GDP数据将于下周三（19日）发布。相较整体平淡的投资、消费、工业增加值等数据，中国突飞猛进的房价无疑最牵动人心。

中国指数研究院国庆期间提供的报告显示，9月百城价格指数同比、环比连续14个月双涨，同比涨幅扩大2.89个百分点至16.64%，环比涨幅扩大0.66个百分点，为2.83%。

而为抑制过热的楼市，国庆长假前后逾20个热点城市密集出台严厉的调控举措，包括提高二套房贷首付至70%、甚至80%，以及限购等。

**政策发力引导资金进入实体经济**

对于已成为全球第二大经济体量的中国而言，尽管总理表态经济运行好于预期，GDP增幅仍位居全球优等生之列，但经济结构失衡的深层次问题，地方政府债务的风险隐患，以及去产能如何平稳推进等等，均在考验着中国政府宏观调控的能力。

而本轮房价的大涨无疑是经济结构失衡、房地产绑架中国经济的再次体现。尤其是在实体经济疲弱背景下，传统行业产能过剩，以及经历去年股灾洗礼后的中国股市萎靡不振，资金无处可去之下纷纷涌入楼市，从而推升了房地产泡沫。

中国金融40人论坛高级研究员管涛就认为，对房地产市场的严厉调控就是一个挤泡沫的过程，越早挤越有利于实体经济。只有经济稳了，金融才会稳，汇率也才会稳。

中国周一发布的国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见提到，严密监测和有效防范风险。提高防范风险的预见性、有效性，严密监控降杠杆可能导致的股市、汇市、债市等金融市场风险，防止风险跨市场传染。

在遏制各路资金涌入楼市的同时，按照稳经济先稳投资的政策路径，中国近期连续发布的降杠杆举措中亦明确表示，鼓励多类型实施机构参与开展市场化债转股，鼓励实施机构引入社会资本，发展混合所有制，增强资本实力。

同时发改委和住建部又联合发文，明确提出将从每个省份选择一个具有PPP工作基础、有较好项目储备和发展空间的中小城市进行PPP模式创新工作，并将对符合中央预算内投资、专项建设基金等支持方向的创新项目合理安排资金支持。

不过面对政策的良苦用心，一位不愿具名的专家则表达了不同意见，“很多政策的出台更像是政府一厢情愿的事，看起来政策出了不少，但仔细翻看真正有含金量的并不多。从某种意义上讲，政府监管干预的手伸得越短，市场自发调节恢复的功能就越强。”

他坦言，从经济运行的规律看目前仍处于下行周期，政策的发力点更多应集中在简政放权、整治打造良好的社会和经营环境方面，而不是直接去参与哪些项目要PPP，哪些行业需要财政补贴，这等于又提供了一个给权力寻租的空间。

以新能源车为例，这是中国支持发展的产业并实施财政补贴，不过骗补事件不断。据国内媒体报导，财政部等四部委对93家主要新能源汽车厂商专项检查发现，涉嫌骗补和违规谋补的车辆达76,374辆，超过去年新能源车总销量四分之一，涉及补贴总额近93亿元人民币。（完）