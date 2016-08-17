中国将研究一带一路建设具体政策 创新国际化融资模式--习近平

路透北京8月17日 - 中国国家主席习近平周三表示，将进一步研究出台一带一路建设的具体政策措施；重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。

新华社引述习近平在一带一路建设工作座谈会上的讲话称，要创新国际化的融资模式，深化金融领域合作，打造多层次金融平台，建立服务“一带一路”建设长期、稳定、可持续、风险可控的金融保障体系。

“目前，已有100多个国家和国际组织参与一带一路，我们同30多个沿线国家签署了共建‘一带一路’合作协议、同20多个国家开展国际产能合作。 ”他称。

他并指出，以‘一带一路’建设为契机，开展跨国互联互通，提高贸易和投资合作水平，推动国际产能和装备制造合作，本质上是通过提高有效供给来催生新的需求，实现世界经济再平衡。

“在当前世界经济持续低迷的情况下，如果能够使顺周期下形成的巨大产能和建设能力走出去，支持沿线国家推进工业化、现代化和提高基础设施水平的迫切需要，有利于稳定当前世界经济形势。”习近平表示。

人民日报日前刊发中国国家开发银行行长郑之杰署名文章称，应进一步加强基础设施、能源资源、电力以及通信等互联互通领域重点项目的开发储备，形成示范效应；并探讨建立银企利润共享和风险分担机制，鼓励中外金融机构以国际银团、平行融资等方式开展基建项目业务合作。(完）