宏观政策显示定向宽松色彩 中国经济增长下行风险缓解--中金

路透北京7月8日 - 有市场人士认为中国强调“调结构”将加剧经济放缓压力。但国内投行--中金公司并不赞同此类解读，其认为近期一系列政策调整起到定向宽松作用，在一定程度上会促进资金流入实体经济，而且宏观政策未来数月预计也将依据经济变化而灵活调整，故而短期经济增长下行风险料有所缓解。

“我们不认为近期与调结构相关的政策措施将带来经济增长的强劲反弹。但是，在边际上，这些定向宽松的措施将降低控风险对短期经济增长的负面冲击。”中金周一在最新研究报告中称，“维持今年GDP增长7.4%的预测，但最新的发展降低了这个预测的下行风险。”

中金首席经济学家彭文生在报告中指出，近期的一系列文件似乎更多强调的是‘保’，即如何引导资金流入政府想保的上述实体经济部门；虽然具体措施的执行效果还有待观察，但在边际上应该有利于资金流向实体经济。

他认为，调结构的实质就是在维持总量平稳的条件下有保有压，重点是引导资金从财政、信贷和资本市场等渠道流向小微企业、新兴产业、服务业、棚户区改造、市政建设、环保和三农等实体经济部门。

报告指出，目前为止各类金融措施在定向宽松方面可以归纳为三方面：首先是引导银行信贷向政府所支持的部门如小微企业倾斜；其次是政策鼓励通过发行债券来为所支持部门提供融资，如支持符合条件的银行发行小微企业专项金融债和三农专项金融债；第三是进一步开放金融市场的准入，如适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入标准等。

而除了货币政策方面的定向宽松，财政政策也具有定向宽松色彩。中金在报告中就提到7月初国务院常务会议研究激活财政存量资金，提出要“加大对棚户区改造、节能环保、公共服务业、城市基础设施和促进消费等方面的投入”等。

此外，货币总量政策不会紧缩的明确宣示，也有利于降低全社会的流动性偏好，降低对资金的囤积需求，从而降低整体的资金成本。“近期银行间市场利率迅速回落至正常水平，既是对这一政策态度的确认，也预示未来资金成本不会显着上升。”中金预计，未来银行间市场利率将稳定在3-4%之间的较低水平，出现大幅波动的可能性大为降低。

国务院上周发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，其中称该指导意见“确立的基本思路就是按照稳中求进、稳中有为、稳中提质的要求，继续执行稳健的货币政策，不因经济增速放缓转向宽松，也不因当前一时货币增长较快而转向紧缩，同时坚持有扶有控、有保有压的原则，着力调整优化金融资源配置，盘活存量资金，用好增量资金，有效推动经济结构调整和转型升级。”（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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