中国官员称宏观调控手段不应被扩大

路透北京12月23日 -中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，宏观调控的任务和手段不应被扩大化，其仅是在经济运行出现异常波动时才实施的政策，是熨平经济周期峰谷的政策，没必要屡屡实施。

中国证券报周一报导引述杨伟民的话称，宏观调控政策是调控短期经济运行的政策，而非长期政策；且宏观调控是总量政策，将经济作为一个整体而实施的政策，通过财政和货币总量的变化来影响增长、物价、就业，从而间接影响微观主体的企业和消费者行为。

他认为，在三中全会之前，中央有关文件未对宏观调控进行清晰界定。

“所以在一定时期我们的宏观调控上出现了一定偏差，把宏观调控当做一个筐，什么都往里装。宏观调控的任务和手段被扩大化、夸大化，其实宏观调控仅仅是政府职责之一，而不是政府作用的全部。”杨伟民说。

中国此前发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，要最大限度减少中央政府对微观事务管理，市场机制能调节的经济活动一律取消审批。宏观调控的主要任务是保持经济总量平衡，促进重大经济结构协调和生产力布局优化。(完)

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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