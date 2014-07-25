《信报》：微刺激初见效 债务山未能移

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（7月25日社评）
近期中国的经济数据显示，中央推出连串微刺激措施后，经济止跌回稳，第二季增长7.5%，较首季的7.4%略为加快。昨天公布的七月滙丰制造业采购经理指数初值达52，为18个月高位，这个领先数据刺激中港股市进一步攀升，反映投资者对短期前景颇为乐观。
然而，中国经济要跨上坦途，面对最大的一座大山是金融海啸后累积的庞大债务。中国的债务占GDP比重目前已升至约200%。
在各类债务上，地方政府急增的债务是其中一个大黑洞。据国家审计署资料，地方债于去年中达到17万9千亿元人民币，按年增长达20%，相当于国家GDP的31%。
现届习李政府怎样在维持经济增长之余，同时逐步去杠杆，是经济政策重中之重。向海外及私人出售国营资产是其中一法。
然而任何债务危机，最终的解决方法只有一途，就是让无力经营的企业及无法偿还本息的投资平台倒闭，或以市场可接受的价格转让，由有能力的人接手，让市场力量决定哪些企业和投资尚有存在的价值。可惜，我们还未见到中央在这方面有忍痛改革的决心。
此外，地方债的问题，当中涉及中央与地方税收与社会责任分配不均，地方有大量的社会服务支出，但收入则由中央分了大头，地方政府惟有以举债及卖地收入弥补支出，迄今为止，中央在这方面的财税改革步伐仍追不上形势的需要，讲的多、做的少。
近两年中国股市表现落后于环球主要市场，反映投资者对中国经济宏观风险的忧虑，只有当中国的去杠杆化进程露出曙光，长线投资者才会进场，否则，升市也只能视作阶段性的反弹。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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