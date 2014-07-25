《信报》：微刺激初见效 债务山未能移

（7月25日社评）

近期中国的经济数据显示，中央推出连串微刺激措施后，经济止跌回稳，第二季增长7.5%，较首季的7.4%略为加快。昨天公布的七月滙丰制造业采购经理指数初值达52，为18个月高位，这个领先数据刺激中港股市进一步攀升，反映投资者对短期前景颇为乐观。

然而，中国经济要跨上坦途，面对最大的一座大山是金融海啸后累积的庞大债务。中国的债务占GDP比重目前已升至约200%。

在各类债务上，地方政府急增的债务是其中一个大黑洞。据国家审计署资料，地方债于去年中达到17万9千亿元人民币，按年增长达20%，相当于国家GDP的31%。

现届习李政府怎样在维持经济增长之余，同时逐步去杠杆，是经济政策重中之重。向海外及私人出售国营资产是其中一法。

然而任何债务危机，最终的解决方法只有一途，就是让无力经营的企业及无法偿还本息的投资平台倒闭，或以市场可接受的价格转让，由有能力的人接手，让市场力量决定哪些企业和投资尚有存在的价值。可惜，我们还未见到中央在这方面有忍痛改革的决心。

此外，地方债的问题，当中涉及中央与地方税收与社会责任分配不均，地方有大量的社会服务支出，但收入则由中央分了大头，地方政府惟有以举债及卖地收入弥补支出，迄今为止，中央在这方面的财税改革步伐仍追不上形势的需要，讲的多、做的少。

近两年中国股市表现落后于环球主要市场，反映投资者对中国经济宏观风险的忧虑，只有当中国的去杠杆化进程露出曙光，长线投资者才会进场，否则，升市也只能视作阶段性的反弹。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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