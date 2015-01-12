今年将延续定向调控 以改革统揽全局--国家信息中心

路透北京1月12日 - 中国证券报周一援引中国国家信息中心宏观政策动向课题组发布的报告称，2015年宏观调控政策总思路将延续定向调控，同时长短结合，在加快改革的前提下保持货币政策松紧适度。

该报告并显示，新常态下经济增长要保持在合理区间，需稳投资、扩消费、促外贸，多管齐下拓展有效需求。

“实施定向调控，不启动强刺激，既能防止留下后遗症，又有利于让市场在资源配置中起决定性作用。2015年，作为进入新常态的第二年，国内外环境并无显着变化，估计这一政策思路将得以延续。”报告称。

报告认为，促进长期经济增长要靠供给方面的激励和减少资源配置扭曲，2015年政策基调料不会一味强调宏观调控的前瞻性，频繁进行调控，而是更多强调以一种改革的思路和方法，将改革寓于宏观调控之中，把短期调控政策和长期发展政策有机结合起来，在加快改革的前提下保持松紧适度。

自2011年以来，“稳健货币政策”已连续数年成为宏观调控的主基调。2014年中央经济工作会议提出继续实施稳健的货币政策，但强调“寓改革于调控之中”。

报告表示，一方面，经济仍然面临下行压力，货币政策要让经济保持在合理区间稳健运行，为实体经济提供金融支持，不能过紧；另一方面，也要考虑改革的需要，在加快结构调整、推动经济转型和产业升级过程中，不能过于放松货币政策，免得吹出“大泡沫”，让结构调整、抑制过剩产能的努力半途而废。

报告还认为，新常态不是不要发展速度，而是要有合理的发展速度，经济增长要保持在合理区间。

“中国这么大的经济体一旦失速，要恢复正常水平将非常困难，甚至会付出巨大代价。同时现实情况也表明，发展仍是解决一切问题的基础和关键。”报告并提出，要多管齐下拓展有效需求，包括定向精准稳投资、多点支撑扩消费以及调整优化促外贸。

此外，国家信息中心经济预测部主任祝宝良在接受金融时报采访时认为，虽然中国经济下行压力加大，但经济仍然具有巨大的韧性、巨大潜力和巨大回旋余地，有条件和有能力保持中高速经济增长。

“应坚持以改革统揽全局，全面推进各领域改革进程，把稳增长、促改革、控风险结合起来，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持适度货币供应量，防止经济下行和财政金融风险相互强化，促进经济向新常态平稳过渡。”他说。

他并建议把2015年经济增速预期目标确定为7%，CPI涨幅控制在3%左右，进出口增长目标确定在7%。

“这样的目标确定，能较好的协调经济增长、就业、物价的关系，较好的处理发展、改革与稳定的关系，较好的处理经济、社会和资源环境的关系，有利于经济持续健康发展、社会可持续发展和生态建设和谐发展。”他说。

他同时预计2015年中国经济将增长7%，工业增加值增长7.8%左右，同比放缓0.6个百分点。

国家统计局上周五数据显示，中国去年12月CPI同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标，加之当月PPI创出27个月最大降幅，均显示中国内需依然疲弱，通缩风险提升，货币政策仍有宽松余地。

中国人民银行在最新的工作会议上表示，2015年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。[nL3S0UO3TA]（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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