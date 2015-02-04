中国降准释放约6,650亿元 关注周四公开市场--国信证券

路透北京2月4日 - 中国大型券商国信证券(002736.SZ)宏观固定收益团队周三发布的快速点评预估，中国央行此次降准将释放资金约6,650亿元人民币，但考虑到5日会正常上缴法定存款准备金（估计2,000亿元），及春节走款因互，预计短期内资金面依然处于中性平稳状态。

点评报告并指出，另重点需要关注周四公开市场28天回购利率是否会下调。从常规来看，从历史经验来看，会有下调且幅度在20-30附近，即便存在从4.80%下调到4.50-4.60%的可能。但如果没有下调，则将对市场交易情绪产生负面影响。

以下为分析全文：

一、放资金总量估算：普降0.5个点：截止2014年12月底，全部存款规模大概在110万亿，普降0.5个点大概释放资金5,500亿元；对城市商业银行、非县域农村商业银行额外多降低0.5个点，合计1，000亿元；对农业发展银行额外降低4个百分点，释放资金约150亿元。

因此，总计释放资金的上限为6,650亿元。

二、为何降准？主要是资金面困扰，春节因素和人民币贬值压力可能导致了资金大规模外流。

由于春节因素是短期扰动，因此更主要原因可能是来自于人民币贬值压力所导致的外汇占款降低问题。从历史经验来看，连续2-3个月外汇占款负增，容易出现降准措施（例外是2013年三季度）；

三、货币市场资金面影响如何？释放资金总规模为6,650亿元，但考虑到5日会正常上缴法定存款准备金（估计2000亿元），再考虑到春节走款开始，因此在短期内资金面依然处于中性平稳状态，回购利率下行幅度预计有限，整体资金面依然需要公开市场逆回购来进行平滑。

四、对债券收益率曲线的影响？宽松货币政策出台，将导致收益曲线整体下行，其中短期端主要是受到回购利率的影响制约，目前1年期金融债券利率在3.70%附近，需要观察的是明天公开市场利率的定位，预计将等幅度下降（经验测算是20BP附近），1年将回落到3.50%附近；

长期利率则主要受到政策持续预期推动，由于曲线已经过度平坦，因此其降低幅度难以出现超越短期利率的局面，预计长期利率将平行下移20个点。

总体来看，利率曲线（特别是长期利率）的最终定位取决于短期利率（1年品种），而1年品种的定位将取决于回购利率的定位，而公开市场的定位利率非常重要。

四、对股票市场影响如何？传导途径不象债券市场那么明确（债券市场是通过资金利率定位来传导），股票市场更多的是接受货币政策宽松的信号。特别是股票市场在经历前期的种种政策不确定性压力后，将出现信心恢复，预计股票指数的表现比债券市场更值得期待，其对于政策延续宽松的预期比债券市场将更为强烈。

总体这次降准措施对于股票市场的影响将强于对于债券市场的影响。

五、对于人民币汇率影响如何？目前受到海外宽松以及美圆走强的影响，人民币呈现贬值压力，货币宽松政策一方面印证了人民币汇率所承受的压力，此外还带动了中外利差进一步回落，因此人民币汇率的贬值压力有增无减。

总体来看，对于权益类资产的影响更大一些（因为前期风险类资产受到政策不确定性的负面压力更大；对于债券类资产的影响主要通过资金利率定位（或春节后预期定位）来确定，乐观预期下，整体利率曲线下行20个BP（平行移动，因为目前利差基本为零）；对于人民币汇率将产生进一步的贬值压力（该措施起到了外流资金确定的效果）。

2015年2月4日晚6：21分中国人民银行宣布：中国人民银行决定，自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。（完） (整理 路透中文部)

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