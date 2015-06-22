中国将支持农民工等返乡创业 强化金融服务和财税支持政策

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月21日 - 中国国务院提出支持农民工、大学生和退役士兵等返乡创业后，政府网周日公布政策细则，包括加快发展村镇银行等以强化返乡创业金融服务，通过落实定向减税等措施加大财政支持力度，并完善返乡创业园支持。
国务院办公厅印发关于支持农民工等人员返乡创业的意见称，强化返乡创业金融服务，运用创业投资类基金支持农民工等人员返乡创业；加快发展村镇银行、农村信用社和小额贷款公司；加大对返乡创业人员的信贷支持和服务力度，对符合条件的给予创业担保贷款。
财税政策方面，充分发挥财政资金的杠杆引导作用，加大对返乡创业的财政支持力度。降低返乡创业门槛，落实定向减税和普遍性降费政策，符合政策规定条件的，可享受减征企业所得税、免征增值税、营业税等税费减免政策。经工商登记注册的网络商户从业人员，同等享受各项就业创业扶持政策。
意见还强调，要健全基础设施和创业服务体系，加强基层服务平台和互联网创业线上线下基础设施建设，依托存量资源整合发展农民工返乡创业园，打造一批民族传统产业创业示范基地、一批县级互联网创业示范基地。
中国国务院6月10日常务会议提出，确定支持农民工等人员返乡创业政策，增添大众创业万众创新新动能。通过大众创业、万众创新使广袤乡镇百业兴旺，可以促就业、增收入，打开工业化和农业现代化、城镇化和新农村建设协同发展新局面。（完）
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(发稿 黄凯；审校 林高丽)
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