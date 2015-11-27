中国工业利润和营收连续萎缩 穷则思变政策锁定供给侧改革

作者 乔艳红

路透北京11月27日 - 中国10月工业企业利润连续第五个月同比下降，主营业务收入也连续第二个月负增长。在销售萎靡和成本膨胀的双重夹击，加上工业库存去化长路漫漫，意味着刺激总需求的传统稳增长模式必须改弦更张，旨在提升全要素生产率的供给侧改革则势在必行。

而从中国总理讲话、中央财经领导小组会议等传递出的信号可以看出，包括简政放权、降税清费、放松管制、互联网+、推动金融和国企改革、提高创新能力、人口城镇化等手段，都贯穿着加强供给侧管理、提高效率的思路。

“工业企业利润降幅进一步扩大，主因收入降幅扩大和单位成本费用回升；需求萎缩令企业生产经营困难加剧，也拖累利润改善，”海通证券首席宏观债券分析师姜超评论称。

他认为，虽然产成品库存增速随收入增速回落，但库销比微幅回升，反映库存仍偏高，去库存压力仍大，持续去库存也印证需求疲软。

“11月以来发电耗煤同比跌幅仍在10%左右，工业生产、需求未现改善，收入降幅或仍大于成本费用降幅，”姜超称，“中央定调供给侧改革，旨在降低企业经营成本费用，改善盈利，值得期待。”

中国国家统计局周五公布，10月规模以上工业企业实现利润总额5,595.2亿元人民币，同比下降4.6%，降幅比9月扩大4.5个百分点；规模以上工业企业主营业务收入同比下降1.4%，降幅比9月扩大0.9个百分点，已连续两个月呈现负增长，为多年来首次。

从成本看，10月工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.84元，同比上升0.04元；每百元主营业务收入中的费用合计为7.2元，上升0.18元；10月末产成品存货同比增长4.5%。

“利润下行表明需求还是较为疲弱，价格起不来，企业当然没利润啦，开不了源只能节流，努力降低企业成本，”中信建投宏观分析师胡艳妮称，“现在在提供给侧改革，降税清费、简政放权、推动互联网+，包括降准降息以降低企业财务负担等，都是着力从各方面降低企业成本。”

国家主席习近平日前主持召开中央财经领导小组会议时强调，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革；国务院总理李克强也称，财政政策还是有潜力的，要加大减税力度，同时要在加大财政投入同时，通过PPP和特许经营等模式吸引社会资本进入基建领域。

从9月下旬开始，国务院连发多份旨在提升微观经济效率的指导意见：加快构建大众创业万众创新支撑平台、国企发展混合所有制、改革和完善国有资产改革体制、实行市场准入负面清单制度、促进快递业和生活性服务业发展、清理规范国务院和中央行政审批事项等。

**工业企业经营困难加剧**

事实上，10月工业增加值同比增速跌至5.6%的七个月新低，已经说明工业企业正处在需求低迷、利润下行、库存去化长路慢慢、倒逼转型升级的痛苦阶段。

从统计局提供的数据看，虽然高技术制造业、装备制造业和消费相关行业等利润保持较好增长，但却难敌传统行业尤其石油开采、煤炭和钢铁等上中游产业利润萎靡的拖累。

国家统计局工业司何平博士对数据进行解读称，与前几个月相比，投资收益、汇兑损失和石油特别收益金等对企业利润波动的影响明显减弱；10月利润下降主要是因为产品销售进一步下降、单位成本和费用有所上升，以及石油开采、钢铁和煤炭等采矿和原材料行业利润下降明显。

统计局数据显示，10月石油和天然气开采业、黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业这三个行业共减少利润488.8亿元，为全部规模以上企业利润减少额的1.8倍。

而在工业总体利润下降的同时，符合转型升级方向的行业利润保持了较好增长，10月高技术制造业利润同比增长14.2%，装备制造业增长8.6%，消费相关行业增长4.3%。

“行业结构看整体不佳中，内部呈现弱分化。上游资源开采类行业以及黑色金属加工业依然表现较差，中游制造业由于成本下行表现较好，下游终端也依旧承压，”民生证券宏观研究员张瑜称。

她认为，库存去化长路漫漫，库存不清、价格不起，利润与投资皆看不到转机；整体来看，库存去化需要从终端需求库存去化开始传导至地产投资，之后才是中上游原材料制造业去库存，目前来看，第一步都尚未有明显效果，房地产投资不见底，工业去库存和去产能不完成，工业企业利润的好转都无从谈起。

**供给侧改革可期**

中国着眼需求管理的传统稳增长手段仍在持续，但效果日渐式微。加大对供给侧结构改革可谓适逢其时、正本清源之举，也是提高中国经济内生动力的必由之路。

本月以来国家领导人和高层会议释出的一系列信号显示，中国可能会出台进一步加大财政投资、减税降费、价格改革、简政放权、国企改革、金融改革、推动创新、人口城镇化等政策，对冲经济下滑风险，加强供给侧改革。

姜超指出，虽然中国当前没有面临滞胀的局面，但经济的结构性问题却很严峻，譬如工业规模以上企业的总资产中国有控股企业占比高达37%，但利润同比大幅下降，也就是说国有企业占用着大量的经济资源，却低效率的运行着，对经济构成拖累。

此外，体制内企业获得银行贷款相对容易，而民营企业很难获得贷款，导致央行即使再“放水”，水也大都流向了国有及其关联企业，民营企业融资成本依然高企；当前还存在政府干预经济过多问题，金融、电信、医疗卫生、能源等诸多领域对民营企业开放程度低，且存在价格管制，以及企业税负过重等，都降低了经济运行的效率。

“这些都是供给端出了问题，单纯依赖凯恩斯主义的需求管理是很难奏效的，”他说，“无论是减税，还是降低门槛、放松各种管制，都减少了政府的过度干预，激发了市场的活力。”

统计局数据显示，按所有制划分，国有控股企业1-10月利润同比降幅高达25%，成为主要拖累；同期，集体企业利润下降1.8%，外商及港澳台投资企业利润微幅增长0.3%；只有私营企业一枝独秀，利润同比增长6.2%。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊指出，目前中国经济下滑部分由周期性衰退解释，但更多是人口红利衰竭导致潜在产出水平下降所体现的结构性衰退；在此背景下，政府调控思维要从刺激总需求转向供给侧改革，否则在总供给能力下降的背景下，盲目刺激需求，最后只能造成物价和资产价格的上涨。

“这需要政府进行更多的改革，释放改革红利， 比如以混合所有制为代表的向民营资本开放垄断行业，监管部门简政放权，推进财税改革以降低实体经济税负，淘汰落后产能推进产业升级等等，”他说。（完）