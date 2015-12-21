中央经济工作会议：阶段性提高财政赤字 鼓励地产商适当降价

2015年10月18日在天津滨海新区拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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* 积极财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字

* 稳健货币政策要灵活适度，降低融资成本

* 鼓励地产商适当降价，取消过时的限制性举措

* 研究降低制造业增值税税率，研究精简归并“五险一金”

路透北京12月21日 - 备受关注的中国中央经济工作会议周一闭幕。新华社刊登会议公告全文称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。

会议并指出，通过加快农民工市民化，消化房地产库存稳定市场；鼓励地产商调整营销策略、适当降低商品住房价格；并要取消过时的限制性措施。

“明年及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，”会议称，“（明年）主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。”

所谓“宏观政策要稳”，即是说积极的财政政策要加大力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字率，在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时，主要用于弥补降税带来的财政减收。

与此同时，稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长，扩大直接融资比重，完善汇率形成机制。

化解房地产库存方面，要通过加快农民工市民化，扩大有效需求，来消化库存，稳定房地产市场；允许农业转移人口等非户籍人口在就业地落户，把公租房扩大到非户籍人口；鼓励自然人和各类机构投资者购买库存商品房，然后进行出租，培育房屋租赁企业。

“要鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格，促进房地产业兼并重组，提高产业集中度。要取消过时的限制性措施。”会议称。

中央经济工作会议12月18-21日在北京召开。中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议，将总结当年的经济形势，确定并部署明年的经济工作方向和重点。

**化解产能过剩，降低企业成本**

在去产能方面，中央经济工作会议提出，要积极稳妥化解产能过剩，研究制定全面配套的政策体系，因地制宜、分类有序处置，加快破产清算案件审理。要妥善处理保持社会稳定和推进结构性改革的关系。要尽可能多兼并重组、少破产清算，做好职工安置工作。

同时，要开展降低实体经济企业成本行动，打出“组合拳：降低制度性交易成本，转变政府职能、简政放权；降低企业税费负担和财务成本、物流成本。

“清理各种不合理收费，营造公平的税负环境，研究降低制造业增值税税率，”会议称，“要降低社会保险费，研究精简归并‘五险一金’。”

与此同时，要降低企业财务成本，金融部门要创造利率正常化的政策环境，为实体经济让利；降低电力价格，推进电价市场化改革，完善煤电价格联动机制。

会议并强调要防范和化解金融风险。对信用违约要依法处置。有效化解地方政府债务风险，做好地方政府存量债务置换工作，完善全口径政府债务管理，改进地方政府债券发行办法。加强全方位监管，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。

同时要加快金融体制改革，尽快形成融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场，抓紧研究提出金融监管体制改革方案；加快推进银行体系改革，深化国有商业银行改革，加快发展绿色金融。

对外开放方面，要优化外贸对外开放布局，积极利用外资，加强国际产能和装备制造合作，加快自贸区及投资协定谈判，抓好一带一路战略落实。

（完）