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中国财经 | 2015年 7月 30日 星期四 18:56 BJT

中共中央政治局会议称下行压力较大 加大定向调控力度--电台

路透北京7月30日 - 中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。

中央人民广播电台报导称，政治局会议提出坚持积极财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理流动性。

会议还研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作，决定设立中央统一战线工作领导小组。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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