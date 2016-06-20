中国国务院：抓紧实施品牌基础建设工程 推动供给和需求结构升级

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月20日 - 中国国务院日前出台文件称，要抓紧实施品牌基础建设工程，发挥品牌引领作用，推动供给和需求结构升级。
“发挥品牌引领作用，推动供给结构和需求结构升级...是今后一段时期加快经济发展方式由外延扩张型向内涵集约型转变、由规模速度型向质量效率型转变的重要举措，”中国政府网周一刊登“关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见”称。
文件指出，在供给结构方面要丰富产品和服务品种，鼓励有实力的企业针对工业消费品市场热点，加快研发、设计和制造，及时推出一批新产品。
同时，支持食品龙头企业提高技术研发和精深加工能力，针对特殊人群需求，生产适销对路的功能食品；开发一批有潜质的旅游资源，形成以旅游景区、旅游度假区、旅游休闲区、国际特色旅游目的地等为支撑的现代旅游业品牌体系。
支持生活服务领域优势企业整合现有资源，打造生活服务企业品牌；鼓励社会资本投资社区养老建设，提供高品质养老服务供给。
在需求结构升级方面，则要持续扩大城镇消费，鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，加快发展数字出版、网络视听等新兴文化产业；并发展冰雪体育和航空体育产业，推动房车、邮轮、游艇等高端产品消费。（完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。