中国国务院：抓紧实施品牌基础建设工程 推动供给和需求结构升级

路透北京6月20日 - 中国国务院日前出台文件称，要抓紧实施品牌基础建设工程，发挥品牌引领作用，推动供给和需求结构升级。

“发挥品牌引领作用，推动供给结构和需求结构升级...是今后一段时期加快经济发展方式由外延扩张型向内涵集约型转变、由规模速度型向质量效率型转变的重要举措，”中国政府网周一刊登“关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见”称。

文件指出，在供给结构方面要丰富产品和服务品种，鼓励有实力的企业针对工业消费品市场热点，加快研发、设计和制造，及时推出一批新产品。

同时，支持食品龙头企业提高技术研发和精深加工能力，针对特殊人群需求，生产适销对路的功能食品；开发一批有潜质的旅游资源，形成以旅游景区、旅游度假区、旅游休闲区、国际特色旅游目的地等为支撑的现代旅游业品牌体系。

支持生活服务领域优势企业整合现有资源，打造生活服务企业品牌；鼓励社会资本投资社区养老建设，提供高品质养老服务供给。

在需求结构升级方面，则要持续扩大城镇消费，鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，加快发展数字出版、网络视听等新兴文化产业；并发展冰雪体育和航空体育产业，推动房车、邮轮、游艇等高端产品消费。（完）

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