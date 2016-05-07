专访：中国可能是时候该收紧货币政策 而不是进一步放宽－IMF高阶官员

路透伦敦5月6日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高阶官员周五称，为了避免经济中的一些过热风险，现在可能是中国应该收紧，而不是进一步放宽货币政策的时候。

IMF亚太部门地区研究部副主管Roberto Guimaraes告诉路透，中国如继续下调利率和实施进一步的刺激措施可能增加不良债务增长的机率。

“当经济放缓速度过快时，有时需要强力启动增长，但同时不希望激活那些旧的增长引擎，所以(当前)货币政策也许在这个方向走得有点过头，”Guimaraes在金融创新研究中心(CSFI)智库组织的一项活动上称。

这一观点可能会吸引一些眼球。中国年初采取的一波宽松措施帮助稳定了动荡的全球市场。自2015年初以来，50多个国家的央行已经下调利率，或者使用了其它形式的宽松措施。

但对IMF来说，他们表示担忧。中国的企业债现在占到国内生产总值的约160%。该组织曾称，需要尽快解决企业债务脆弱性的问题。

“第一步是不再进一步放宽政策，”Guimaraes称。

“第二步是暗示政策逐步正常化，缓慢提高利率，或者控制流动性以确保系统中没有过度流动性。”

持有这一观点的部分原因是，尽管担心债务问题，但IMF预计中国经济不会出现突然的、痛苦的“硬着陆”。

Guimaraes还就日圆汇率问题发表了观点。

“我认为现在(日本央行)多一些指引是受到欢迎的。”

Guimaraes称，IMF正在密切关注日圆走势的发展，但汇市可能过度解读了此波波动。(完)