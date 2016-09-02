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中国财经 | 2016年 9月 2日 星期五 08:23 BJT

中国确定促进创投发展的政策 鼓励保险等机构投资者参与--国务院

路透北京9月1日 - 中国国务院常务会议周四确定促进创业投资发展的政策措施，提出促进保险等机构投资者参与创业投资，鼓励外资扩大创投规模，并鼓励有条件的地方设立创投基金。

中国政府网刊登新闻稿指出，中国将丰富创投主体和模式，支持行业骨干企业、创业孵化器、产业（技术）创新中心、保险公司等机构投资者参与创业投资，培育合格个人投资者，壮大面向种子期、初创期中小企业的天使投资。

按照内外资一视同仁原则，放宽准入、简化管理，鼓励外资扩大创投规模。有序发展投贷联动、投保联动、投债联动等新产品。鼓励有条件的地方设立创投引导基金。

中国还将发挥主板、创业板和地方性股权交易场所功能，完善全国中小企业股份转让系统交易机制，规范发展专业化并购基金，支持证券公司柜台市场等开展直接融资业务，畅通创投的上市、股权转让、并购重组等退出渠道。

国务院指出，支持有需求、有条件的国有企业依法依规、按照市场化方式设立或参股创投企业和母基金，支持具备条件的国有创投企业开展混合所有制改革试点。

此外，将加大政策扶持，对专注长期投资的创投企业在税收优惠、债券发行、政府项目对接等方面加大支持力度。并建立并完善募集资金托管制度，规范创投企业募资行为，坚持适度、差异和统一功能监管，打击违法违规募集资金，有效防范系统性区域性风险。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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