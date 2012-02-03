中国政策放松迟于预期令浮息债价值浮现 但捕捉不易

作者 钟华

路透北京2月3日电---中国银行体系流动性紧张状况较春节前大为缓解,助推信用债收益率走跌,但本周尾段则稍有反弹,因此前的准备金率调降等政策放松强烈预期有所弱化.这亦与"重拾跌势需冀望政策放松,而非简单的流动性紧张格局缓解"的上期综述展望一致.

政策放松的步伐迟于预期,尤其是降息政策可能更会如此,使得中国信用市场中浮息信用债的价值相对凸显,但投资者要捕捉这一机会可能并不容易.

中国决策者不急於降存准率的背後,或源於节後流动性好转及先行经济指标等数据开始趋好.这也令中国股市的上涨趋势渐显,并吸引部分跨市场投资者从债市转战股市,或也是部分信用债收益率本周後段反弹的背後推手.

"节後资金宽了,信用债收益率这周就在跌,……但资金宽了,也让大家觉得出台降准备金率政策的可能小了,今天收益率有点反弹."北京一银行交易员称.

他并称,"今天收益率出现反弹,可能也和股市上涨有些关系,……今天基金、券商,还有外资行都有出来卖债."

中国股市沪综指.SSEC周四收盘大涨1.96%,周五早盘则维持平盘整理,仍持稳於2,300点整数关口上方.

股市表现虽然令高评级信用债收益率承压,但实际上,中国股市若继续向好,对中长期的中低评级信用债则是一个利好因素.

原因在於,中低评级信用债与与高评级信用债不同,前者违约概率与经济状况密切相关,拥有更强的权益属性,其走势也就更多和股市等权益产品走势相关;而高评级信用债的违约概率更接近于利率产品,其走势与流动性波动关系密切.

如今包括制造业采购经理人指数(PMI)、外汇占款等经济金融指标现象的趋好迹象,引发市场对政策放松节奏趋於弱化,尤其是基准利率调整的时间窗口预期更弱,这使得绝对收益率比固息信用债高的浮息债的价值就暂时凸显出来了.

中央国债公司一年期AAA评级固息信用债到期收益率估值本周四为4.5398%,低於同期限的相应评级浮息债绝对收益率(一年期存款基准利率+估值点差112个bp)逾8个基点(bp);而三年期AAA评级固息信用债收益率估值更低於同期限相应评级浮息债近80个bp(基点).

数据显示,1月中国官方制造业PMI为50.5,高於路透预估中值49.5;当月汇丰中国制造业PMI亦连续第二个月回升,但仍位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.

最新一期的汤森路透中国固定收益市场展望结果显示,24家参与调查的机构一致认为,中国央行不会在2月调降一年期存款基准利率;预期在未来三个月的时间窗口中下调一次至3.25%的机构也不足三成.

但当前浮现的浮息信用债机会,绝大多数的市场投资者要捕捉,可能要比捕捉浮息金融债的机会更难,因浮息信用债的券种数量和总体规模不大,而且流动性较弱.(完)

--审校 张喜良

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