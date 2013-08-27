中国宏观经济政策将保持稳定 不需要刺激计划--财政部副部长

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京8月27日 - 中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国宏观经济政策将保持稳定，将加快经济结构调整，不需要经济刺激计划。
朱光耀在习近平出席20国集团(G20)领导人峰会前夕的吹风会上表示，当前中国保持经济持续、健康增长面临复杂的外部和内部挑战，但有信心实现今年经济增长7.5%的目标。
他并称，对美联储逐步退出超宽松政策的预期加剧了新兴市场资本外流和货币贬值，美国必须考量其超宽松政策退出的时机及节奏。
中国国家主席习近平将出席9月5日至6日在俄罗斯圣彼得堡举行的G20领导人第八次峰会。(完)
(记者 药朝清 发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。