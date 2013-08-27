中国宏观经济政策将保持稳定 不需要刺激计划--财政部副部长

路透北京8月27日 - 中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国宏观经济政策将保持稳定，将加快经济结构调整，不需要经济刺激计划。

朱光耀在习近平出席20国集团(G20)领导人峰会前夕的吹风会上表示，当前中国保持经济持续、健康增长面临复杂的外部和内部挑战，但有信心实现今年经济增长7.5%的目标。

他并称，对美联储逐步退出超宽松政策的预期加剧了新兴市场资本外流和货币贬值，美国必须考量其超宽松政策退出的时机及节奏。

中国国家主席习近平将出席9月5日至6日在俄罗斯圣彼得堡举行的G20领导人第八次峰会。(完)

(记者 药朝清 发稿 丁琦；审校 黄凯)

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