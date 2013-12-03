中国明年将保持政策连续性稳定性 推进新型城镇化和土地改革

* 明年保持政策连续性和稳定性--政治局

* 出台实施国家新型城镇化规划

* 推进土地管理制度改革

路透北京12月3日 -中国中共十八届三中全会后，中央政治局首度召开会议分析研究2014年经济工作，提出明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，积极稳妥推进土地管理制度改革。

分析人士认为，这意味着新型城镇化被提到较为重要的地位，可能成为作为落实三中全会的抓手；而土地方面，“夯实土地权能”“完善征地制度”的提法较新，让人对土地制度改革迈出实质步伐存有期待。

政治局会议提出将积极推进重点领域改革，着力增强发展内生动力；要做好住房保障和房地产市场调控工作，积极稳妥推进土地管理制度改革，并在当前要夯实土地权能这一基础，完善征地制度这一关键。

“基本上是在三中全会决定的基础上做一些略详细的说明。”首创证券研究所副所长王剑辉称，此次会议主要是提出下一步工作任务，但如何达到这些任务则要在12月召开的中央经济工作会议上明确，尤其是财政和货币政策基调的确定。

会议还表示，中国要坚持扩大内需战略，加快培育消费新增长点，着力优化消费环境，促进投资合理增长和结构优化，改善投资管理和服务。保持主要农产品生产稳定发展，加快构建新型农业经营体系，下大气力推动产业转型升级。

**推进土地改革**

三中全会在土地制度上的表述已让市场颇受鼓舞，政治局对之再做强调，意味着土地改革已提上日程。

中国人民大学农业与农村发展学院副院长郑风田在解读政治局会议时表示，修改多年的土地管理法有望出台，减少征地制度是大势所趋，但是不可能整体取消，一定是逐步取消的。

他并指出，三中全会决定里面的土地制度改革迈出了重大一步，内容令人振奋，其核心是农民财产权利的相关表述，未来将看到各个部委对决定的逐步落实，一号文件中也会有所体现。

“目前各界关注的核心是如何进一步释放土地红利，而又不会一放就死。”他说道。

对于政治局会议中“夯实土地权能这一基础”的新提法，他解释称，土地权能就是决定里面所说的“农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能”。

王剑辉则认为，明年农村土地，在农村土地转让等方面会有一些试点，同步探索新型城镇化的进程。

此外，值得注意的是，新一届领导层在有关房地产的表述中，多强调加快保障房建设和发展长效机制，此次罕见提及房地产市场调控工作，业内人士认为这也是在提醒市场，调控短期并不会退出。

“调控政策短期内还是不会取消，不会因为提了市场决定性作用就不管调控，完全扔给市场了。”中原地产研究总监刘渊解读道。

今年以来中国房价上涨压力较大，尤其是一线城市，周一公布的百城住宅均价环比连续18个月上涨，不过在地方调控政策密集推出的情况下，涨幅缩窄至年内最低。

**走新型城镇化道路**

十八届三中全会决定提出坚持走中国特色新型城镇化道路，推进以人为核心的城镇化，而政治局会议对此的强调，让不少分析人士认为，新型城镇化重要性提升，相关规划有望出台。

申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，再提新型城镇化，更像是将之作为落实三中全会的抓手，决定涉及的户籍改革，土地改革，居民收入提高都将在这一过程中推进。

“可以看出来，建设新型城镇化提到了比较重要的地位，”首创证券的王剑辉称。

他预计，在新型城镇化方面会有更详细和具体的举措出台，而这些举措应该与土地改革相互配合和关联，因为土地改革是新型城镇化的前提，否则新型城镇化将没有财政基础，成为无源之水。

据政治局会议，2014年要走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，落实和完善区域发展规划和政策，增强欠发达地区发展能力，扎实推进海洋强国建设。(完)

(发稿 宿泱韫/李文科/张胜男; 审校 杨淑祯)

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