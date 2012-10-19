中国多部门拟出台系列政策扶持光伏业发展--报载

路透上海10月19日电---上海证券报周五报导,为缓解国内光伏产业面临的困境,中国将从多个层面出台政策,扶持光伏产业发展,例如国家电网公司拟减免光伏并网的接入费用.

国家能源局权威人士透露,国家能源局正在制定促进中国光伏产业发展的指导意见等一系列产业政策,将从扩大国内市场需求、推进企业兼并重组和产业创新进步等多个方面支持光伏产业发展.

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦亦透露,一份题为《国家电网关於大力支持光伏发电并网工作的意见》的文件已上报国家层面,昨日国家电网开会原则拟定有条件免除光伏并网的接入费用.

另外,国家能源局正组织专家草拟分布式光伏发电示范区实施办法和补贴标准,将在销售电价中补贴每度电0.4-0.6元人民币.

国家能源局上月发布关於申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知,将出炉一个一期为15GW总装机容量的分布式发电规划,这已经被市场理解为支持国内光伏产业的具体办法.国内多家光伏企业表示,各地目前申报踊跃,一些省拟申报的量远超规定.

中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地.随着全球经济减速及欧债危机,目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降,光伏产业产能过剩现象更加突出,尚德STP.N等国内光伏企业经营压力陡增,纷纷吁请国家出台扶持政策.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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