调查：金融机构固定收益部门预期1月中国政策稳定

独家：MSCI明晟执行长称中国资本管控或致A股推迟纳入指标指数
路透好莱坞1月23日 - MSCI明晟执行长周一表示，如果中国进一步实施资本管控，则将中国股市完全纳入MSCI指标指数的进程可能停止。
路透北京1月2日 -2014年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。
不过债市情绪仍难乐观，因中国经济动能稍有放缓但仍在合理区间，而流动性受春节等因素影响难以宽松，加之新债供给渐增，新股发行重启，以及利率市场化和机构资产负债调整继续发酵等。
所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行1月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时提升。
同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率1月会续稳于20%，亦较上月水平略增。
中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为2012年7月6日；最近一次降准时间则为2012年5月18日。
调查并显示，今年1月末10年期国债收益率估值料为4.59%，较去年12月末上升4个基点(bp)。
2014年第一期展望调查共有50家机构参与，较上期增加广发银行和天弘基金两家机构，使包括债券私募基金在内的基金类参与机构增至10家；包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等在内的银行类参与机构增至19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)
(发稿 钟华; 审校 张喜良)
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