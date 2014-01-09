中国一季度政策基调仍料偏紧--野村

路透北京1月9日 -投行野村周四发布报告称，预计2014年一季度中国的货币政策基调将保持稍微偏紧。虽然通胀并非重大关切，但打击影子银行的行动有可能升级，且金融机构或需进一步去杠杆。

报告称，中国领导层认可当前的经济增速，因此并无进一步放松货币政策的强烈需求。若经济增速出现下行更为明显，不高的通胀水平也可为推出政策支撑而提供空间，这可能在二季度发生。

报告称，维持此前判断，即中国经济有望于今年二季度触底，同比增速降至7.1%，其后随着货币政策宽松而于下半年反弹。

受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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