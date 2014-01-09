中国一季度政策基调仍料偏紧--野村

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月9日 -投行野村周四发布报告称，预计2014年一季度中国的货币政策基调将保持稍微偏紧。虽然通胀并非重大关切，但打击影子银行的行动有可能升级，且金融机构或需进一步去杠杆。
报告称，中国领导层认可当前的经济增速，因此并无进一步放松货币政策的强烈需求。若经济增速出现下行更为明显，不高的通胀水平也可为推出政策支撑而提供空间，这可能在二季度发生。
报告称，维持此前判断，即中国经济有望于今年二季度触底，同比增速降至7.1%，其后随着货币政策宽松而于下半年反弹。
受食品价格涨幅回落影响，中国2013年12月CPI同比涨幅大幅回落至2.5%的七个月低点，全年升幅2.6%亦远低于年初设定的目标。业内人士预计，2014年中国通胀率将有所上升，但出现严重通胀的可能性不大，全年预计略高于3%的水准。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。