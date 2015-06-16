中国当局考虑调整政策 降低长期利率

路透北京6月16日 - 政策方面内部人士称，中国正在寻找新路，让居高不下的长期利率降下来，防止宽松货币政策的成效被投机者利用，而不能对放缓中的实体经济起到支撑的情况。

中国今年两次下调存款准备金率，并从去年11月起三次降息，以试图缓解经济放缓，但银行一直不愿向企业提供长期贷款，以避免出现坏账。

“近期的宽松货币政策几乎没有起到稳定增长的作用。有人担心资金流向股市，而没有流入实质经济，”一智库资深分析师称。

为扭转这一趋势，该内部人士称，中国人民银行可能采取措施压低较长期债券收益率(殖利率)，减少过多的短期资金。此类举措如果力度过大，可能导致货币市场信贷紧张。

“央行可能进一步注入长期流动性，以引导资金流向实体经济，同时抑制短期资金，”一位担任政府顾问的经济学家说。他将其比作美联储2011年推出的所谓“卖短买长(扭转操作,twist operation)”刺激举措，当时美联储卖出短期公债并买进长期供债，以此压低长期利率。

不过，中国央行将采取其它措施以取得类似的结果。

迄今为止中国的政策措施已经让短期银行间市场利率迅速下滑，指标银行间市场七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS从今年稍早时的将近5%跌至2%左右，但由于对地方政府巨额债务的再融资计划感到担心，长期主权债券收益率在同期实际上仍然上升，妨碍了货币政策刺激经济活动的初衷。

根据央行数据，3月企业加权平均贷款利率为6.56%，自去年12月以来几乎没有变化，而考虑到出厂价格下降，实质利率可能还要高得多。

澳新银行中国经济师周浩认为，经过降息和降准，收益率曲线正在趋陡，这与货币政策的目标背道而驰。

他表示，央行希望进一步注入长期资金并抽出部分短期资金，从而进行平衡。

中国公债收益率图表： link.reuters.com/bez84w

**引导收益率曲线**

已有迹象显示央行正试图引导收益率曲线。

据路透上月报导，央行对部分机构进行了定向正回购，并未透露具体规模。

此外中国央行今年迄今共提供2,630亿元人民币押补充贷款(PSL)，为国家开发银行棚改贷款提供资金来源，此外，并将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%。

瑞银中国经济分析师王涛称，今年的PSL资金可能会达到1.5万亿元人民币。

中国央行去年创设新的基础货币投放工具--PSL，其目标是借其利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。

此外，中国央行还称将拓宽信贷资产抵押再贷款试点范围，分析师预期这一新的政策工具目标将会是小型企业。

不过据另一位经济学家表示，在目前的环境下，要想改变收益率曲线的斜率是一项费力的任务。

“由于经济增速减慢，风险意愿趋于上升，这将会推高整个借款成本。要想拉低长期利率绝非易事，我们不能只依靠央行。”他说道。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵/孙茉莉; 审校 戴素萍/张涛/张荻)

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