中国政策仍有必要放松--中金

路透北京8月21日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，尽管短期中国货币政策放松滞後于预期，但最终会重新回到放松的轨道上，而基於当前债市短期资金面压力和中长期仍较为乐观的基本面，仍坚持年初以来“战略上看多、战术上把握节奏”的观点，即收益率下降趋势并未改变，但下降过程比较缓慢，还会有所反复。

报告认为,在债市收益率下降过快的时候，交易盘可以适当减仓，而在收益率出现阶段性回升时，则提供了很好的介入机会，尤其是新券的发行利率由於资金面紧张会高於二级市场水平，配置价值更高。

**债券融资能否替代贷款推动社会融资总量超预期上升？**

7月份新增贷款大幅下降有季节性的原因，按照历史的季节性因子测算，全年贷款增量仍会达到8.5万亿左右，不会显着低於市场的预期，但也没有超预期的表现。

不过从贷款结构来看，贷款需求依然低迷，票据融资增量重新反弹，企业中长期贷款增量大幅下降。

值得注意的是，7月份企业债券增量创下年内新高，并推动社会融资总量增速连续第二个月回升，这是否意味着债券将逐步替代贷款成为拉动投资需求的主要融资工具呢？

从中长期来看，债券在企业融资中的占比不断提高的趋势毋庸置疑，而且由於债券融资成本低於贷款，使得在投资回报率下降的环境中，企业更容易通过债券发行来提升投资需求。

但是我们倾向於认为目前看到的企业债券增量的上升并不能反映企业投资意愿显着增强，因为新增债券的结构以1年以下的短融和超短融为主，与贷款结构短期化的趋势类似，显示发行债券主要是为了替换贷款降低财务费用，并非用於支持项目投资。

如果出於以上目的，那麽企业发行债券的融资量将取决於短期债券收益率相对於贷款利率下浮的比例，5-7月债券融资量的上升与央行加大货币政策宽松力度推动债券收益率曲线陡峭化下行有关，但近期央行迟迟不下调法定比率，资金面偏紧推动收益率曲线重新平坦化上行，企业债券融资量恐难以继续保持在高位。

即使今年企业债融资量较去年显着提升，但考虑到信托、承兑汇票、股票等其它表外融资较去年都出现收缩，社会融资总量未必相对於贷款能够较去年多增得更多。

**货币政策是否还有必要继续放松？**

为何央行迟迟不下调法定准备金比率？我们认为最主要的原因在於房地产调控效果不显着，之前货币政策过快的放松已经导致房地产价格出现局部反弹，如果政策进一步放松可能会加重居民对房价上涨的预期。

其次，劳动力结构的变化导致经济下滑没有伴随大量失业和通胀的大幅回落，降低了快速放松货币政策的必要性，而近期国际大宗商品和国内非食品价格出现反弹，也使得央行担心过快放松会导致通胀预期重新抬头。

第三，市场利率的过快下降会导致人民币加速外逃，央行维持较高的利率水平，在一定程度上能减缓外汇占款减少的速度。

那麽货币政策是否在未来就不需要继续放松了呢？

有观点认为央行在6、7月份的两次降息加上贷款利率下浮区间的扩大，央行已经基本完成了在贷款利率层面的利率市场化，加上信用债收益率显着低於贷款利率且在企业融资中的占比不断提高，目前的利率水平已经足以推动企业盈利和融资需求的回升。这种观点从长期来看我们是认同的，但是现阶段我们认为利率水平相对於企业盈利而言依然偏高。

首先，贷款利率下浮区间的扩大并没有带来贷款加权利率的显着回落，因为在银行资金成本居高不下且坏账持续上升的环境下，银行需要维持较高的贷款利率来防范信用风险，对贷款利率进行下浮在实际操作上很难实施。

其次，信用债大幅扩容有助於企业获得比贷款利率更低的融资成本，但这种替代不是在短时间内就能完成的，目前信用债存量相对於贷款存量仍然很低，尚不能显着降低企业的综合融资成本。

此外，央行慢于市场预期的降准节奏使得该途径也面临考验。以往央行的降息和降准往往是体现在CPI同比回落的过程中，一旦CPI同比回升，即使经济增长依旧疲弱，央行是否还有合适的时间窗口来降息和降准？

本质上讲，过去的通胀主要是需求拉动的结果，通胀回升意味着经济已进入自我复苏通道，无需再投放更多的货币进行刺激，而目前的通胀主要是成本驱动的结果，通胀回升往往会导致货币政策放松节奏放慢甚至不放松，则经济的下行压力反而会进一步增大，在这种情况下，通胀回升的趋势难以持续，货币政策最终也会重新回到放松的轨道上。

考虑到债市的短期资金面压力和中长期仍较为乐观的基本面，我们坚持年初以来“战略上看多、战术上把握节奏”的观点，即收益率下降的趋势并未改变，但下降的过程将是缓慢的，而且会有所反复。

因此，在收益率下降过快的时候，交易盘可以适当减仓，但是在收益率出现阶段性回升的时候，则提供了很好的介入机会，尤其是新券的发行利率由於资金面紧张会高於二级市场水平，配置价值更高。(完)

--整理 钟华; 审校 林高丽

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