中国中央政治局会议显示政策平稳转向稳增长--兴业银行

路透北京12月12日电---中国兴业银行周六发布报告称,中国中央政治局会议对於当前政策目标表述顺序已由此前的"防通胀,调结构,保增长"调整为"稳增长,调结构,防通胀",显示政策平稳转向稳增长,明年货币政策料总体"中性向松".

兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中称,今年的政治局会议晚于往年.会议迟开可能与此前国际上欧元区领导人峰会前景待明、国内在诸如突发的人民币汇率连日跌停及其未来的政策选择等问题仍在商讨之中有关.

"除非未来出现了当前未能预料到的国内外形势急转直下,否则,未来宏观调控政策转向应该是渐进平稳的,"鲁政委表示.

同时,由於在政策具体执行中,往往计划不如变化,政治局会议除了继续提到要"增强调控的针对性、灵活性、前瞻性"外,还特意强调未来的调控要"更加有预见性".

他并指出,"积极的财政政策"和"稳健的货币政策"在2012年具体操作中的含义已与过去不完全相同.财政政策上,明年应重在通过少取多予、通过税制结构的合理化,启动内需特别是居民消费需求,激发企业自主增长的活力.在货币政策上明年则是总体"中性向松".

中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性;坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴

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