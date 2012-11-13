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时事要闻 | 2012年 11月 13日 星期二 10:40 BJT

新一届中共中央政治局常委将於周四与中外记者见面

路透北京11月13日电---根据中国共产党十八大新闻中心的通知,新一届中共中央政治局常委将於周四(15日)正式亮相,于上午11时在人民大会堂与中外记者见面.

中国共产党第十八次全国代表大会於11月8日开幕,闭幕会定於11月14日(周三)上午在人民大会堂举行.会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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