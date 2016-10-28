中国要继续适度扩大总需求 有效实施积极财政政策和稳健货币政策--政治局会议

路透北京10月28日 - 中共中央政治局周五召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。

央广网报导，会议指出，坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，要落实供给侧各项改革任务，抓紧完成年度重点改革任务。

会议指出，要创造发展良好预期，保护知识产权；巩固投资有所企稳态势，推动消费平稳增长，促进对外贸易改善；确保实现今年的预期经济增长目标，确保十三五规划良好开局。

会议称，今年以来，在错综复杂的情况下，在适度扩大总需求的同时着力促进供给侧改革，前三季度，中国经济运行总体平稳，服务业较快增长。各地三去一补一降取得进展。

“同时经济走势继续分化，经济运行中矛盾和问题仍然较多。”会议指出，有效实施积极的财政政策，保证财政合理支出。

中国三季度GDP增速持平于二季度的6.7%，符合市场预期。同期的工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。（完）