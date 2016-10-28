中国要继续适度扩大总需求 有效实施积极财政政策和稳健货币政策--政治局会议

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 中共中央政治局周五召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。
央广网报导，会议指出，坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，要落实供给侧各项改革任务，抓紧完成年度重点改革任务。
会议指出，要创造发展良好预期，保护知识产权；巩固投资有所企稳态势，推动消费平稳增长，促进对外贸易改善；确保实现今年的预期经济增长目标，确保十三五规划良好开局。
会议称，今年以来，在错综复杂的情况下，在适度扩大总需求的同时着力促进供给侧改革，前三季度，中国经济运行总体平稳，服务业较快增长。各地三去一补一降取得进展。
“同时经济走势继续分化，经济运行中矛盾和问题仍然较多。”会议指出，有效实施积极的财政政策，保证财政合理支出。
中国三季度GDP增速持平于二季度的6.7%，符合市场预期。同期的工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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