习近平当选中共中央总书记和军委主席

中国共产党新一届中央政治局七名常委周四正式亮相，习近平担任中央总书记及中央军事委员会主席。中共十八届一中全会选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常委，常委人数由上一届的九人缩减为七人。图为习近平。路透