中共中央政治局会议指个别领导干部特别是高级干部严重违纪违法

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透香港1月2日 - 中国中共中央政治局近日召开廉政建设和反腐败工作会议,指出新形势下,反腐败斗争形势依然严峻,少数党员干部宗旨意识淡薄,形式主义、官僚主义问题突出,奢侈浪费现象严重,一些领域消极腐败现象易发多发,个别领导干部特别是高级干部严重违纪违法.
中共中央总书记习近平主持会议.会议称,要坚定果断刹风整纪,加大办案力度,坚决遏制腐败现象蔓延势头.
会议称,坚持有案必查、有腐必惩,严肃查办违纪违法案件,保持惩治腐败高压态势.将加大预防腐败工作力度,加强反腐倡廉教育,强化对权力运行的制约和监督,推进反腐倡廉法规制度建设.
中国经济日益发展,但各类矛盾更加突出.其中,治理中国党员干部的贪污腐败问题,则已成为最严峻的挑战.(完)
(记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。