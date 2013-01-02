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时事要闻 | 2013年 1月 2日 星期三 10:22 BJT

中共中央政治局会议指个别领导干部特别是高级干部严重违纪违法

路透香港1月2日 - 中国中共中央政治局近日召开廉政建设和反腐败工作会议,指出新形势下,反腐败斗争形势依然严峻,少数党员干部宗旨意识淡薄,形式主义、官僚主义问题突出,奢侈浪费现象严重,一些领域消极腐败现象易发多发,个别领导干部特别是高级干部严重违纪违法.

中共中央总书记习近平主持会议.会议称,要坚定果断刹风整纪,加大办案力度,坚决遏制腐败现象蔓延势头.

会议称,坚持有案必查、有腐必惩,严肃查办违纪违法案件,保持惩治腐败高压态势.将加大预防腐败工作力度,加强反腐倡廉教育,强化对权力运行的制约和监督,推进反腐倡廉法规制度建设.

中国经济日益发展,但各类矛盾更加突出.其中,治理中国党员干部的贪污腐败问题,则已成为最严峻的挑战.(完)

(记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)

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