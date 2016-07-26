中国经济下行压力较大 引导货币信贷和社会融资合理增长--政治局

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月26日 - 中国中共中央政治局周二召开会议决定于今年10月召开十八届六中全会。会议并称，经济下行压力依然较大，要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资合理增长，支持实体经济发展。
新华社援引会议内容报导称，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，坚定不移推进供给侧结构性改革，全面落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务。
要坚持引导市场预期，提高政策质量和透明度，用稳定的宏观经济政策稳住市场预期。鼓励民间投资，改善企业微观环境，创造各类企业平等竞争、健康发展的市场环境。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。