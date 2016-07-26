中国经济下行压力较大 引导货币信贷和社会融资合理增长--政治局

路透北京7月26日 - 中国中共中央政治局周二召开会议决定于今年10月召开十八届六中全会。会议并称，经济下行压力依然较大，要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资合理增长，支持实体经济发展。

新华社援引会议内容报导称，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，坚定不移推进供给侧结构性改革，全面落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务。

要坚持引导市场预期，提高政策质量和透明度，用稳定的宏观经济政策稳住市场预期。鼓励民间投资，改善企业微观环境，创造各类企业平等竞争、健康发展的市场环境。（完）