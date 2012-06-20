与谷开来关系密切的法国建筑师在柬埔寨被捕

独家：特朗普政府可用于筑墙的现有资金只有2000万美元--文件
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。
路透金边/巴黎6月19日电（记者 Prak Chan Thul/John Irish）---柬埔寨警方及外交人士周二称，与中国重庆市前市委书记薄熙来的妻子谷开来关系密切的法国建筑师多维尔（Patrick Henri Devillers）在柬埔寨被捕。
现年52岁的多维尔是与薄熙来家族有密切商业关系的两名西方人之一，他与谷开来私交甚密。谷开来因涉嫌杀害英国商人伍德（Neil Heywood），被移送中国司法机关。
金边警察局长Touch Narouth称：“这名与中国一起犯罪案有关的法国男子已被捕。”他不愿透露更多详情。
法国驻柬埔寨使馆发言人证实多维尔已被捕。
法国外交部发言人Bernard Valero在巴黎称：“我们正（向多维尔）提供领事服务，并在与柬埔寨当局联系，追踪调查进展。”他还表示，法国正试图了解多维尔被捕原因。
目前不清楚多维尔是否会被引渡到中国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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