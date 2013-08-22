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时事要闻 | 2013年 8月 22日 星期四 14:05 BJT

薄熙来否认收受唐肖林贿赂

路透济南8月22日 - 据济南市中级人民法院微博，薄熙来在周四庭审中否认收受唐肖林贿赂。

根据起诉书，薄熙来被指控收受大连实德集团有限公司董事长徐明、大连国际发展有限公司总经理唐肖林财物共计折合约2,180万元人民币。

薄熙来在庭审中称，唐肖林说给他三次送钱的事情是不存在的。（完）

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