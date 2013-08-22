薄熙来否认收受唐肖林贿赂

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透济南8月22日 - 据济南市中级人民法院微博，薄熙来在周四庭审中否认收受唐肖林贿赂。
根据起诉书，薄熙来被指控收受大连实德集团有限公司董事长徐明、大连国际发展有限公司总经理唐肖林财物共计折合约2,180万元人民币。
薄熙来在庭审中称，唐肖林说给他三次送钱的事情是不存在的。（完）
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。