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时事要闻 | 2012年 7月 27日 星期五 09:44 BJT

英国称乐见中国继续调查伍德之死

路透伦敦7月26日电---针对薄谷开来因涉嫌谋杀英国商人尼尔·伍德被提起公诉的消息，英国政府周四表示，很高兴看到中国继续调查此案。

英国外交部在一份声明中称：“当前调查细节是中国政府的事。”

“但我们很高兴看到中国当局还在调查尼尔·伍德之死。我们致力於为他和他的家人讨回公道，我们将密切关注事态的发展。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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