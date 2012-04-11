卡梅伦称将配合中方调查英商人死因

英国首相卡梅伦周三表示，他对中国方面调查英国商人尼尔·伍德的死因感到高兴。“我们曾要求中国方面进行调查，我们对他们现在调查此事感到高兴，我也会尽我们的全力予以配合，”卡梅伦在他的亚洲访问之行第二站印度尼西亚对记者说道。路透