卡梅伦称将配合中方调查英商人死因

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透雅加达4月11日电---英国首相卡梅伦周三表示，他对中国方面调查英国商人尼尔·伍德（Neil Heywood）的死因感到高兴。
“我们曾要求中国方面进行调查，我们对他们现在调查此事感到高兴，我也会尽我们的全力予以配合，”卡梅伦在他的亚洲访问之行第二站印度尼西亚对记者说道。
“我们弄清楚这起令人不安的案件中究竟发生了什麽非常重要，”他补充说。
新华社周二报导称，现有证据证明尼尔·伍德死於他杀，薄熙来的妻子薄谷开来和张晓军（薄家勤务人员）有重大作案嫌疑，薄谷开来、张晓军涉嫌故意杀人犯罪已经移送司法机关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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