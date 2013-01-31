因讥讽薄熙来被劳改的博主不满法庭判决

路透北京1月31日(记者 Michael Martina) - 曾因写诗讥讽薄熙来而被判劳教的方洪表示，法庭周四只判定给予其少量赔偿金。

因在网上写诗讥讽薄熙来和时任重庆市公安局长王立军在打黑时期的司法不公，现年46岁的方洪在2011年被投入劳教一年。

方洪称，重庆垫江县法院驳回了他提出的5.9万美元精神损失费的赔偿要求，只判定给予9,200美元赔偿金，这相当于他在劳教中心的351天中，每天仅获赔偿26美元。

法庭同时驳回了方洪要求公开致歉的请求。对方洪的劳改决定去年被撤销，也就是在薄熙来被免职数月之后。

方洪在判决结果宣布后接受路透电话采访时表示，这当然不公平，法庭对其遭受的精神伤害并不认可，因此该判决并不公平。

方洪称，他将咨询其律师有关上诉事宜。

目前无法联系到上述法院就此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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